Легендарний боксер Леннокс Льюїс висловився в інтерв’ю Boxing News про гіпотетичний поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Евандера Холіфілда:

Обидва мають унікальні боксерські здібності. Олександр Усик має певні рухи, той аспект, де він присутній, і він дуже невловимий. Крім того, ви не думаєте, що він має силу, але він справді має силу, і це був би один з найкращих поєдинків у світі, поставивши Холіфілда проти Усика.

У них обох є хороші переваги, обидва мають хороший захист, обидва мають гарні рухи, обидва в одній ваговій категорії, тобто вони є крузервейтерами, які піднялися у надважку вагу. Це був би чудовий бій.