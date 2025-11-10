Макгіган назвав 10 найцікавіших суперників для Олександра Усика
Британський тренер вважає, що найбільшу загрозу для українця нині становить Фабіо Вордлі
44 хвилини тому
Відомий британський тренер Баррі Макгіган склав власний список із десяти найбільш бажаних суперників для абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО).
Фахівець орієнтувався на рейтинг Ring Magazine, однак визнав, що не повністю згоден із позиціями в офіційному списку.
Експерт запропонував власну десятку можливих опонентів для Усика:
Фабіо Вордлі — заслуговує бути першим. Попри те, що поступався Джозефу Паркеру, зумів переломити бій і перемогти.
Мозес Ітаума — неймовірно швидкий шульга, якого тренер назвав «найцікавішим проспектом планети». Має потужний удар і блискавичну реакцію.
Агіт Кабаєл — непереможений боксер із залізним підборіддям, який, за словами тренера, може стати серйозним випробуванням для будь-кого.
Джозеф Паркер — досвідчений і технічний, уже не раз повертався після поразок. Макгіган вважає, що він ще здатен заявити про себе.
Даніель Дюбуа — вибуховий нокаутер, який, на думку тренера, має потенціал знову піднятися після невдач.
Тайсон Ф’юрі — залишається одним із найкращих у дивізіоні, якщо вирішить повернутися, хоча його мотивація викликає сумніви.
Філіп Хргович — атлетичний і небезпечний боєць, який після поразки від Дюбуа зміг відновити позиції двома впевненими перемогами.
Чжан Чжилей — потужний і швидкий для своїх габаритів боксер, здатний створити проблеми будь-якому супернику.
Мартін Баколе — переживає спад, але, на думку тренера, може повернути форму, якщо знизить вагу.
Ентоні Джошуа — попри поразку від Дюбуа, Макгіган не виключає, що британець ще матиме шанс повернутися в боротьбу за титул.
