У росії – про реванш Усика з Гассієвим: «Одного сильного удару не вистачить»
На болотах розуміють про інший рівень боксу
близько 1 години тому
Відомий російський боксер Дмитро Кудряшов в інтерв'ю YouTube-каналу Ушатайка висловився про можливий реванш абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 KO) з Муратом Гассієвим.
«Я думаю, що на даному етапі Усику цей бій нецікавий. Дивно говорити про це. Ми вже бачили перший бій. Напевно, коментарі будуть зайві. Як ви бачите, Усик не стає гіршим, тому виграти в нього буде максимально непросто.
Зрозуміло, що у Мурата є удар, і нокаутер завжди має шанс, але Усик дуже добре відчуває небезпеку, не дає себе вдарити. Це боксер найвищого рівня. З Усиком одного сильного удару точно не вистачить».
Нагадаємо, що в липні 2018 року Усик переміг Гассієва одноголосним рішенням суддів у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії в першій важкій вазі.
