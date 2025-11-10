Відомий російський боксер Дмитро Кудряшов в інтерв'ю YouTube-каналу Ушатайка висловився про можливий реванш абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 KO) з Муратом Гассієвим.

«Я думаю, що на даному етапі Усику цей бій нецікавий. Дивно говорити про це. Ми вже бачили перший бій. Напевно, коментарі будуть зайві. Як ви бачите, Усик не стає гіршим, тому виграти в нього буде максимально непросто.

Зрозуміло, що у Мурата є удар, і нокаутер завжди має шанс, але Усик дуже добре відчуває небезпеку, не дає себе вдарити. Це боксер найвищого рівня. З Усиком одного сильного удару точно не вистачить».