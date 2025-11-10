Абсолютний чемпіон світу у надважкому дивізіоні Олександр Усик (24-0, 15 КО) розповів, куди інвестує гроші в Україні.

«Ми не будуємо квадратні метри, ми будуємо мрію, яку ви будете залишати своїм дітям. В мене вже є в Україні побудований невеличкий спортивний центр з басейном 25м на 3 доріжки, відновлювальні процедури, десь 6 номерів.

Це виключно для того, щоб якщо ти приїхав – можеш порибалити, потренуватись. Людина, яка хоче провести збори, може приїхати туди зі своєю командою. Поряд ресторан вже будується.

Ми ж можемо не тільки брати участь в спортивних інфраструктурах, а будувати і для відпочинку, для житла і одразу ж в цьому комплексі вони матимуть і спортмайданчики і додаткові гарні речі».