Член тренерського штабу абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі американця Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) Берні Девіс заявив, що не бачить сенсу в проведені реваншу між Теренсом та колишнім володаерм титулів в цьому дивізіоні Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO).

Цитує Девіса boxingnews24.com.

«Я думаю, що ми його зупинимо і вдруге. І думаю, що все буде ще гірше для Канело, бо якщо Бад буде «гострим», то, на мою думку, Канело не зможе його навіть зачепити.

Жоден з прийомів, які застосовував [Канело], не спрацював. Він думав, що Кроуфорд буде тікати, як Вільям Скалл. Він вважав, що Теренс не зможе його вразити. Я не бачу сенсу в реванші, бо Бад із ним упорався».