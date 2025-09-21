Легенда боксу Флойд Мейвезер висловився в інтерв’ю TMZ Sports про поєдинок Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) та Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO):

Це було добре для боксу, це було захопливо, і переміг найкращий.

Не знаю (чи Канело вже не той), бокс сильно зношує тіло. Можливо, так, я не зовсім впевнений. Їм вирішувати, чи хочуть вони провести реванш. Якщо хочуть, то проведіть його, якщо ні, рухайтеся далі.