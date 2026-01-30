Махмудов — про бій із Ф’юрі: «Я пожертвував занадто багато, щоб просто іти за чеком»
Російський надважковаговик назвав поєдинок шансом усього життя
37 хвилин тому
Російський боксер надважкої ваги Арсланбек Махмудов відверто розповів про свої емоції та мотивацію перед боєм із колишнім чемпіоном світу Тайсон Ф’юрі, який відбудеться 11 квітня у Великій Британії.
За словами Махмудова, розмови про цей поєдинок почалися ще наприкінці минулого року, але тривалий час він змушений був тримати все в таємниці. Весь цей період боксер жив лише думками про майбутній бій, відклавши інші плани та зосередившись виключно на підготовці.
36-річний надважковаговик наголосив, що виходить у ринг не заради гонорару. Для нього цей бій — можливість отримати справжню нагороду та зробити вирішальний крок у кар’єрі. Махмудов зізнався, що багато чим пожертвував заради боксу, зокрема змінив країну проживання, і тепер не готовий відмовлятися від шансу битися з одним із найвідоміших боксерів дивізіону.
«Я йду за цим не просто заради чека. Я йду за справжньою винагородою. Я йду за перемогою. Я багато чим пожертвував, щоб потрапити сюди, коли покинув Росію.
Після того, як я переміг Девіда Аллена, я захотів провести такий бій. Мені 36, я не молодий хлопець. Я хотів провести титульний бій або битися проти одного з найкращих хлопців. Моя мета — все ще бути чемпіоном світу, і я не хотів чекати, поки не буду битися з кимось таким, щоб цього досягти».
Поєдинок транслюватиметься на платформі Netflix.
Нагадаємо, раніше Маурісіо Сулейман обіцяє високе місце в рейтингу WBC для переможця бою Ф’юрі — Махмудов.