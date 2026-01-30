Олег Гончар

Російський боксер надважкої ваги Арсланбек Махмудов відверто розповів про свої емоції та мотивацію перед боєм із колишнім чемпіоном світу Тайсон Ф’юрі, який відбудеться 11 квітня у Великій Британії.

За словами Махмудова, розмови про цей поєдинок почалися ще наприкінці минулого року, але тривалий час він змушений був тримати все в таємниці. Весь цей період боксер жив лише думками про майбутній бій, відклавши інші плани та зосередившись виключно на підготовці.

36-річний надважковаговик наголосив, що виходить у ринг не заради гонорару. Для нього цей бій — можливість отримати справжню нагороду та зробити вирішальний крок у кар’єрі. Махмудов зізнався, що багато чим пожертвував заради боксу, зокрема змінив країну проживання, і тепер не готовий відмовлятися від шансу битися з одним із найвідоміших боксерів дивізіону.

«Я йду за цим не просто заради чека. Я йду за справжньою винагородою. Я йду за перемогою. Я багато чим пожертвував, щоб потрапити сюди, коли покинув Росію. Після того, як я переміг Девіда Аллена, я захотів провести такий бій. Мені 36, я не молодий хлопець. Я хотів провести титульний бій або битися проти одного з найкращих хлопців. Моя мета — все ще бути чемпіоном світу, і я не хотів чекати, поки не буду битися з кимось таким, щоб цього досягти». Арсланбек Махмудов

Поєдинок транслюватиметься на платформі Netflix.

Нагадаємо, раніше Маурісіо Сулейман обіцяє високе місце в рейтингу WBC для переможця бою Ф’юрі — Махмудов.