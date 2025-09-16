Майкл Оуен радіє, що зіграв з Усиком у футбол, а не стояв у ринзі
Ексфорвард збірної Англії поділився враженнями від благодійного матчу в Лісабоні
близько 1 години тому
Майкл Оуен та Олександр Усик
Колишній форвард збірної Англії та володар Золотого м’яча-2001 Майкл Оуен поділився в Instagram спільним фото з абсолютним чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО).
Оуен висловив захоплення Усиком як боксером.
«На щастя, я з цією легендою ділю поле, а не ринг».
Оуен і Усик взяли участь у благодійному футбольному матчі Легенд Португалії проти Легенд світу, який завершився перемогою португальців із рахунком 4:1. Захід відбувся в Лісабоні та зібрав кошти на підтримку благодійних ініціатив в Україні, Португалії та інших країнах.