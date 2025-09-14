Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх прокоментував перемогу абсолютного чемпіона у другій середній вазі Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) над колишнім абсолютним чемпіоном Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO).

«Вітаю Терренса «Бада» Кроуфорда з історичною перемогою та здобуттям титулу абсолютного чемпіона у другій середній вазі. Він став першим боксером в історії, який одночасно був абсолютним чемпіоном у трьох різних вагових категоріях.

Також велика повага Саулю «Канело» Альваресу за неймовірний виступ – впевнений, ти повернешся ще сильнішим.

Маю інформацію, що Netflix у понеділок офіційно оголосить цей бій поєдинком з найбільшою кількістю переглядів в історії професійного боксу. А рекорд відвідуваності у закритому стадіоні в США – 70 482 глядачі.

Усе це стало можливим завдяки підтримці та керівництву його королівської високості, наслідного принца Мохаммеда бін Салмана, благослови його Бог.

Велика подяка неймовірній команді Riyadh Season і Sela, Белі Баджарії з Netflix та всій чудовій команді Netflix, моєму брату Ніку Кану, CEO WWE, а також моїм братам Дейні Вайту та Марку Шапіро.

Особлива подяка також продакшн-команді – понад 1200 людей та 55 камер… Найбільший продакшн в історії будь-якого спорту».