Чемпіон WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) прокоментував слова Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО), який розглядає британця як потенційного суперника для повернення на ринг.

За словами Вордлі, можливий бій із Ф’юрі його не дивує, адже він орієнтований виключно на поєдинки з найгучнішими іменами дивізіону та не збирається уникати серйозних викликів. Слова наводить Sky Sports.

Він уже був у мене на радарі. Для мене це нічого не змінює. Дивіться, це те, що мене справді дуже цікавить, бо я не уникаю великих боїв. Я здобув титул чемпіона світу не для того, щоб проводити легкі поєдинки, триматися за пояс і ховатися з ним.

Я не збираююся тікати зі своїм поясом. Найбільші імена – саме ті хлопці, з якими я хочу битися. Мені надзвичайно цікаво побачити, чи він справді серйозний у цьому питанні.