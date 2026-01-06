Британський суперважковаговик Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) пояснив, що його бажання повернутися на ринг продиктоване не фінансовою вигодою, а справжньою любов’ю до боксу. Слова наводить The Ring.

Я буквально виграв усе — від регіональних поясів в Англії до суперчемпіонських титулів світу. Двічі ставав боксером року, двічі за версією журналу The Ring, брав пояс WBC — абсолютно все. Але для мене немає нічого важливішого за саме бойове ремесло. Я люблю цей боксерський бізнес. Тут для мене немає фінансової мотивації.

Я заробив величезний статок. Справа не в грошах, хоча, звісно, завжди хочу хороших умов. Головне — це любов до боїв і спорту. Мені 37, цього року виповниться 38, я вже старий, але я люблю дратися, і у мене немає інших інтересів — тільки дратися.