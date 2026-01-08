Чемпіон WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) зізнався, що готовий провести поєдинок з Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 KO). Британця цитує fightnews.info:

Я сподіваюся, що в нього все гаразд. Сподіваюся, що він старанно тренується та скидає вагу. Я думаю, що він насолоджується сонцем у Таїланді.

Я сподіваюся, що Ф'юрі добре проводить там час. Якщо він проведе бій розминки, то я сподіваюся, що Тайсон буде у формі і здоровим. Я сподіваюся, що він упорається з цим. Сподіваюся, що Ф'юрі не спіткнеться, і справа рушить далі.

Якщо ти дійсно цього хочеш, то я думаю, що тобі не потрібен бій розминки, тому що це всього лише старий я. Не хвилюйся, я не стану тобі проблемою. Але якщо тобі потрібен відновлювальний бій, то гаразд. Зроби те, що маєш зробити, а коли закінчиш, подзвони мені.