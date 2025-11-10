«Мені це цікаво». Тайсон не виключає реваншу з Джейком Полом
Залізний Майк запевняє, що нині почувається впевненіше, ніж раніше
2 днi тому
Фото: Getty Images
Легендарний Майк Тайсон заявив, що хотів би провести реванш з одним конкретним суперником — Джейком Полом.
В інтерв’ю Hardrock Bet Тайсон зізнався, що йому цікаво було б знову зустрітися з Полом після його запланованого бою проти Флойда Мейвезера, який має відбутися на початку наступного року.
Я почуваюся все впевненіше й вважаю, що в наступному бою виглядатиму краще. Сподіваюся, що після поєдинку з Флойдом ми зможемо провести реванш. Так, я був би не проти — мені це цікаво.
