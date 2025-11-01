Майк Тайсон знецінив велич Мейвезера, порівнявши його з Чавесом
Майк заявив, що Флойд не заслуговує на статус найвеличнішого боксера
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Легендарний американський боксер Майк Тайсон назвав найкращого бійця в історії Мексики та поставив його вище за непереможного Флойда Мейвезера.
В інтерв’ю «Залізний Майк» висловив захоплення колишнім чемпіоном світу в трьох вагових категоріях Хуліо Сесаром Чавесом-старшим, якого він вважає справжнім символом мужності та боксерського духу.
Не кажіть мені про 50-0. У Чавеса був рекорд 89-0 до першої поразки! Він бився по вісім разів на рік — з будь-ким, хто був у рейтингу. Він нікого не обирав, просто виходив і боровся.
«Нічого не триває вічно». Тайсон готується до бою з Мейвезером і ділиться життєвим уроком.