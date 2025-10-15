Колишній суперник Тайсона: «Якщо Майк влучить — Мейвезер тиждень спатиме»
Колишній опонент Залізного Майка висміяв підготовку Флойда
близько 2 годин тому
Колишній суперник Майка Тайсона, ірландський боксер Кевін Макбрайд, який у 2005 році здобув над ним сенсаційну перемогу, висловився про майбутній показовий поєдинок між Тайсоном та Флойдом Мейвезером.
В інтерв’ю CoinPoker Макбрайд зазначив, що навіть у своєму віці Тайсон зберіг свою головну зброю — потужний удар:
Якщо Майк хоча б раз потрапить Мейвезеру в підборіддя — той тиждень спатиме, як немовля. Флойду знадобляться величезні рукавички, короткі раунди і ринг розміром із площу, щоб вижити.
Ірландець додав, що Мейвезер, ймовірно, надихнувся нещодавнім виступом Джейка Пола проти Тайсона, але недооцінює силу легендарного боксера, яка, за словами Макбрайда, «й досі в ньому жива».
