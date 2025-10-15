Денис Сєдашов

Колишній суперник Майка Тайсона, ірландський боксер Кевін Макбрайд, який у 2005 році здобув над ним сенсаційну перемогу, висловився про майбутній показовий поєдинок між Тайсоном та Флойдом Мейвезером.

В інтерв’ю CoinPoker Макбрайд зазначив, що навіть у своєму віці Тайсон зберіг свою головну зброю — потужний удар:

Якщо Майк хоча б раз потрапить Мейвезеру в підборіддя — той тиждень спатиме, як немовля. Флойду знадобляться величезні рукавички, короткі раунди і ринг розміром із площу, щоб вижити. Кевін Макбрайд

Ірландець додав, що Мейвезер, ймовірно, надихнувся нещодавнім виступом Джейка Пола проти Тайсона, але недооцінює силу легендарного боксера, яка, за словами Макбрайда, «й досі в ньому жива».

