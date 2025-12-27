Мейвезер може повернутися до професійних поєдинків
Флойд відзначив, що не відкидає такий варіант
Фото: Marca
Легендарний боксер Флойд Мейвезер в інтерв’ю TMZ Sports оцінив ймовірність повернення до професійного боксу:
Ця можливість є. Були про це розмови. Були переговори, це можливо… Поки не можна сказати напевно, але зараз все йде чудово. Я почуваюся добре, наполегливо працюю кожного дня, і я не можу дочекатися 2026 року.
Нагадаємо, що у 2026 році Мейвезер має провести бій з Майком Тайсоном.
