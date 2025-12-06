Тайсон оцінив боксерську спадщину Пак’яо та Мейвезера
Легендарний американець відзначив неймовірну кар’єру Менні
близько 2 годин тому
Легендарний Майк Тайсон у нещодавньому інтерв’ю поділився несподіваною думкою щодо спадщини двох боксерських суперзірок — Мені Пак’яо та Флойда Мейвезера. На його переконання, Пак’яо залишив кращий слід у боксі, ніж Мейвезер. Слова наводить BeeBoxing.
Пак’яо виглядає сильнішим за Мейвезера. Він подолав усі труднощі, зазнав нокаутів, повернувся на ринг і провів сенсаційні бої з суперниками, які перевершують будь-кого з опонентів Мейвезера.
