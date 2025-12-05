Макгрегор про можливий бій Тайсон — Мейвезер: «Майк не програє»
Ірландець з нетерпінням чекає на можливий супербій
близько 3 годин тому
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор висловив підтримку можливій організації боксерського поєдинку між американськими легендами Майком Тайсоном та Флойдом Мейвезером.
В інтерв’ю виданню Bloody Elbow ірландець зізнався, що з нетерпінням чекає на потенційний бій та захоплюється нинішньою формою Тайсона.
Я в передчутті. Знаєте чому? Майк зараз виглядає неймовірно. Минуло сім років з моменту, коли він востаннє був у Дубліні — у 2018-му, тоді ми зустрічалися. І от тепер, через сім років, він виглядає навіть молодшим. Це Майк Тайсон. І скажу вам одне: він не програє. Дуже сподіваюся, що цей бій відбудеться. Тайсон впевнений у собі й справді готовий.
