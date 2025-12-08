Майк Тайсон анонсував мегабій із Мейвезером: коли й де пройде поєдинок
Бій пройде в Африці
Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Майк Тайсон оголосив дату та місце свого виставкового боксерського поєдинку проти легендарного американця Флойда Мейвезера.
За словами Тайсона, бій запланований на березень і відбудеться в Африці. Слова наводить talkSPORT.
Це станеться в березні в Африці. Наш поєдинок стане неймовірною подією, він поб’є всі рекорди та увійде до числа найбільших в історії боксу.
