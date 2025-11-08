«Мейвезер не хоче цього бою». Хан — про можливий реванш Флойда і Пак’яо
Колишній чемпіон світу зізнався, що мріє побачити цей поєдинок між легендами
18 хвилин тому
Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі Амір Хан поділився думками щодо можливого реваншу між Флойдом Мейвезером та Менні Пак’яо.
В інтерв’ю talkSPORT британський боксер засумнівався, що Мейвезер зацікавлений у повторному поєдинку з філіппінцем.
Мені здається, Мейвезер не хоче цього бою. Він надто зайнятий показовими виступами проти ютуберів та інших суперників. Було б чудово побачити його в ринзі з Менні — це був би справжній бій! Мені завжди подобалося виходити проти легенд, і цей поєдинок точно став би видовищним.
Амір Хан готовий повернутися в бокс заради бою з Менні Пак’яо.