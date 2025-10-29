Денис Сєдашов

Ексчемпіон світу Амір Хан у соціальній мережі заявив про готовність повернутися на ринг — але лише заради бою проти легендарного філіппінця Менні Пак’яо.

У соцмережах Хан звернувся безпосередньо до Пак’яо, закликавши того відмовитися від можливого реваншу з Флойдом Мейвезером і нарешті провести поєдинок, на який давно чекають уболівальники.

Давай, Менні! Я готовий вийти на ринг востаннє — але тільки проти тебе. Це єдиний бій, який змусить мене повернутися. Саме цього завжди хотіли фанати. Амір Хан

