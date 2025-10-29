Олег Гончар

Ексчемпіон у п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) та восьмикратний чемпіон Менні Пак'яо (62-8-3, 39 КО) готуються до реваншу, запланованого на квітень 2026 року. Як повідомляє інсайдер Ден Рафаель, поєдинок буде офіційним і пройде в Лас-Вегасі, транслюватиметься на Netflix.

Легендарна зустріч 2015 року завершилася перемогою Мейвезера одностайним рішенням суддів, зібравши рекордні $600 млн. Рематч обіцяє повторити успіх, попри вік бійців: Мейвезеру 48, Пак'яо – 46.

Останній професійний бій Мейвезера відбувся у 2017 році проти Конора Макгрегора (перемога нокаутом). Навесні 2026 він планує виставковий поєдинок з Майком Тайсоном.

Пак'яо повернувся 19 липня 2025, звівши внічию бій з чемпіоном WBC Маріо Барріосом.

Нагадаємо, Пак'яо знову підтвердив переговори з Василем Ломаченком щодо бою.