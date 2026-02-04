Олег Гончар

Колишній чемпіон світу в п’яти вагових категоріях і член Залу слави Флойд Мейвезер-молодший подав судовий позов проти американського телеканалу Showtime, повідомляє TMZ.

За інформацією видання, Мейвезер звернувся до суду штату Каліфорнія, заявивши, що став жертвою масштабного фінансового шахрайства. У позові зазначено, що його колишній радник Ел Хеймон за участі президента Showtime Стівен Еспінози за багато років привласнив близько 340 мільйонів доларів.

Сторона Мейвезера стверджує, що йдеться про частину гонорарів, які боксер мав отримати за найбільш прибуткові поєдинки у своїй кар’єрі. Зокрема, у матеріалах справи фігурують втрати доходів за бій проти Менні Пак’яо у травні 2015 року, а також за поєдинок із Конор Макгрегор у серпні 2017-го.

Обидва ці бої стали одними з найкасовіших в історії бойових видів спорту. Мейвезер вимагає компенсації завданих збитків і заявляє, що дізнався про масштаби втрат лише після завершення багаторічної співпраці.

Представники Showtime та згадані в позові особи наразі публічно ситуацію не коментували.

Як повідомлялося, Мейвезер може повернутися до професійних поєдинків.