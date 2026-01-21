Денис Сєдашов

Легендарний Майк Тайсон впевнений, що його запланований показовий бій проти Флойда Мейвезера, який має відбутися у березні в Африці, стане однією з найгучніших подій у світі боксу. Легендарний ексчемпіон надважкої ваги не приховує амбіцій і вважає, що має всі шанси завдати супернику серйозної шкоди.

В інтерв’ю Hard Rock Bet 59-річний американець заявив, що перебуває у відмінній формі та змінив підхід до підготовки, ставши більш спокійним і впевненим у собі.

Флойд хотів зі мною битися… . Цей бій затьмарить усі його попередні поєдинки й усю славу, яку він мав до цього. Зараз я почуваюся чудово, ніколи не був у такій формі. Я багато чому навчився після останнього бою, зрозумів, що мені потрібно більше розслаблятися. Я стаю дедалі впевненішим і вірю, що в наступному бою буду кращим. Майк Тайсон

Тайсон також наголосив, що майбутній поєдинок із 49-річним Мейвезером не має особистого підтексту та не пов’язаний із будь-яким конфліктом між ними.

Мені здається, у нас доволі непогані стосунки. Я його не ненавижу й не маю до нього жодних негативних почуттів. Майк Тайсон

