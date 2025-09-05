Мейвезер пояснив, чому погодився на бій з Майком Тайсоном
Флойд пообіцяв, що подія буде легендарною
близько 2 годин тому
Фото: Alamy
Підкорювач п’яти вагових категорій Флойд Мейвезер поділився очікуваннями від поєдинку з Майком Тайсоном. Американця цитує vringe.com:
Я 30 років займаюся цим. І за цей час не було жодного бійця, який зумів би очорнити мою спадщину. Ви й так знаєте, що коли я на щось підписався, то це буде велика подія. Легендарна подія. Тому що я – найкращий у боксерському бізнесі. Цей виставковий бій подарує фанам те, що хочуть побачити.
Відзначимо, що виставковий бій має пройти навесні 2026 року. Остаточна дата та місце проведення івенту наразі невідомі.