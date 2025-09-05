Майк Тайсон: «Бій згубно позначиться на здоров'ї Мейвезера»
«Залізний Майк» не може повірити, що Флойд на це погодився
близько 3 годин тому
Фото: Getty Images
Легенда хевівейту Майк Тайсон висловився про поєдинок з Флойдом Мейвезером. Слова «Залізного Майка» наводить vringe.com:
Цей бій – щось таке, на що не чекав ніхто. Ні цей світ, ні я навіть не думали, що це станеться чи це може статися. Якщо чесно, я досі не можу повірити, що Флойд підписався на це. Цей бій згубно позначиться на його здоров'ї. Але якщо вже він дав добро… Якщо він підписав контракт, тоді погнали!
Відзначимо, що виставковий бій має пройти навесні 2026 року. Остаточна дата та місце проведення івенту наразі невідомі.