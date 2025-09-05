Володимир Кириченко

Колишній володар поясів у пʼяти вагових категоріях Флойд Мейвезер та ексабсолютний чемпіон світу у хевівейті Майк Тайсон підписали угоду про очний поєдинок. Про це повідомляє csisports.tv.

Повідомлення про це зʼявилися на сторінках обох боксерів у соціальних мережах.

Бій має пройти навесні 2026 року, точна дата та місце проведення бою ще не визначені остаточно. Зазначається, що бій буде виставковим. Транслятором є CSI Sports/Fight Sports.

Мейвезер завершив карʼєру непереможеним у 2017 році, з тих часів взяв участь вже у 8 виставкових поєдинках.

Тайсон у 2024-му провів перший професійний поєдинок за останні 19 років, програвши відомому ютуберу Джейку Полу одноголосним рішенням суддів.

