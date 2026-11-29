Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (28-0, 20 КО) зберіг титул після перемоги над Нельсоном Хісою (25-1, 23 КО). Поєдинок відбувся в ніч проти 29 листопада на арені Merkur Spiel-Arena у Дюссельдорфі та завершився технічним нокаутом у другому раунді.

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У другій трихвилинці 42-річний албанець травмував ліву руку. Хіса майже перестав нею працювати, сигналізував про біль і кілька разів прямував до свого кута, поки Кабаєл продовжував атаку. Після серії влучних ударів німця команда Хіси викинула рушник. Рефері зупинив бій на позначці 2:42 другого раунду.

Для 34-річного Кабаєла цей поєдинок став першим захистом повноцінного титулу WBC. Пояс перейшов до нього після того, як Олександр Усик звільнив його у 2026 році.

У червні WBC санкціонувала обов’язковий захист титулу Усика в бою проти Кабаєла, проте зустріч так і не відбулася через відмову українця від поясів. Нещодавно Кабаєл висловив думку, що Усик не зацікавлений у поєдинку з ним.