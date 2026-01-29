Стівенсон назвав топ-5 боксерів світу: Усик — другий
Перше місце дісталося Теренсу Кроуфорду
35 хвилин тому
Претендент на титули чемпіона світу у першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО) оприлюднив свій рейтинг найкращих боксерів світу в інтерв’ю Ready to Fight.
Український чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) посів у нього друге місце.
На першій позиції Стівенсон поставив абсолютного чемпіона світу у трьох вагових категоріях Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО), третім у його рейтингу опинився росіянин дмитро бівол, четвертим — японський боксер Наоя Іноуе. П’яте місце американський боксер відвів собі.
