«Справжній дух воїна»: Усик високо оцінив бій Іноуе проти Пікассо
Українець привітав японця з перемогою
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) привітав у ринзі абсолютного чемпіона у другій легшій вазі Наою Іноуе (32-0, 27 КО) з перемогою над Давідом Пікассо (32-1-1, 17 КО).
Вітаю! Ти продемонстрував справжній чемпіонський рівень. Видовищний бій і справжній дух воїна.
Наоя Іноуе здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.
