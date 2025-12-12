«Може бути останній поєдинок…» Експерт – про бій Усика з Вайлдером
Девіс вважає, що Деонтеєм може становити небезпеку
близько 2 годин тому
Фото: Sky Sports
Британський експерт боксу Гарет Девіс висловився про потенційний поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 KO). Оглядача цитує vringe.com:
У цьому бою є ризики. У Вайлдера все ще є сила, але він не може натиснути на курок. Це кінець доби боїв для нього. Це також, як на мене, може бути його останній бій.
Команди Усика та Вайлдера вступили у переговори.