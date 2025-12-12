Володимир Кириченко

Британський ветеран суперважкого дивізіону Дерек Чісора (36-13, 23 КО) для Seconds Out прокоментував битву поглядів з колишнім чемпіоном у надважкій вазі Деонтеєм Вайлдером (44-4-1, 43 КО).

Дереку, гаряча битва поглядів між тобою та Деонтеєм Вайлдером. Це бій, про який говорять уже кілька років. Чи відбудеться він?

«Побачимо. Подивимося, чи захоче Джордж Воррен його організувати».

Тож бій може відбутися?

«Він відбудеться».

Чи вважаєш ти, що це правильний суперник для твого 50-го бою?

«Правильний суперник. Я не хочу, щоб це був прохідний бій. Я у хорошій формі. Слухай, я хочу дати людям хороший бій. Тож це правильний суперник».

Тож, чи вважаєш ти, що він на першому місці у твоєму списку?

«Усі на першому місці в моєму списку. Усі можуть отримати цей бій».

Люди кажуть, що він інший боєць. Коли ти розглядаєш його як суперника, ти бачиш в ньому іншого бійця?

«Деонтей, якого я бачив сьогодні, був іншим, ніж раніше. Я думаю, що за останній рік він пережив якесь божевілля, і я вважаю, що хлопець, якого я бачив сьогодні, інший».

Нагадаємо, що бій в Вайлдером хоче провести також Олександр Усик.

Для Чісори наступний поєдинок має стати останнім у кар’єрі.

Нагадаємо, Вайлдер та Чісора провели битву поглядів перед шоу у Дубаї.