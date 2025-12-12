Вайлдер провів битву поглядів з колишнім суперником Усика
Це відбулося перед шоу у Дубаї
близько 2 годин тому
Чісора та Вайлдер / Фото - Yahoo
Колишній чемпіон світу надважкому дивізіоні американець Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО) та британець Дерек Чісора (36-13, 23 КО) влаштували битву поглядів.
Боксери зустрілись в Дубаї у рамках вечора боксу IBA, президентом якої росіянин Умар Кремльов.
12 грудня на шоу в ОАЕ відбудеться бій Кубрата Пулева та Мурата Гассієва.
Нагадаємо, у команді Вайлдера розповіли про перемовини щодо поєдинку з Олександром Усиком.
