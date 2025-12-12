Команди Усика та Вайлдера вступили у переговори щодо бою в 2026 році
Колишній чемпіон світу прагне побитися з українцем
близько 2 годин тому
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні американець Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО) для talkSPORT прокоментував можливий поєдинок з володарем титулів WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та підтвердив, що команди вже ведуть переговори.
«Це справді перетворюється на реальну розмову. Бокс – це бізнес, але іноді все зрізається, зараз ми ведемо переговори щодо цього бою, так.
Я схвильований і з нетерпінням чекаю. Щойно я отримаю остаточне схвалення та деталі, тоді моя кров закипить.
Я в захваті (від потенціалу цього бою – прим.), і коли все стане зрозумілішим, я зможу вирушати у табір.
Я не був здивований (викликом від Усика – прим.), це було десь 50/50.
Я ніколи не отримую можливостей, ніхто не дає мені шансів, особливо коли я підіймався, через мою силу.
Сила дає мені менше шансів, а після поразок люди стають сміливішими й упевненішими.
Це божевілля — ти отримуєш більше шансів, коли програєш; коли я був на вершині й нокаутував людей, я не отримував багато можливостей».
Раніше директор команди Усика анонсував новини щодо наступного поєдинку Олександра.