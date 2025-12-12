Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні американець Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО) для talkSPORT прокоментував можливий поєдинок з володарем титулів WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та підтвердив, що команди вже ведуть переговори.

«Це справді перетворюється на реальну розмову. Бокс – це бізнес, але іноді все зрізається, зараз ми ведемо переговори щодо цього бою, так.

Я схвильований і з нетерпінням чекаю. Щойно я отримаю остаточне схвалення та деталі, тоді моя кров закипить.

Я в захваті (від потенціалу цього бою – прим.), і коли все стане зрозумілішим, я зможу вирушати у табір.

Я не був здивований (викликом від Усика – прим.), це було десь 50/50.

Я ніколи не отримую можливостей, ніхто не дає мені шансів, особливо коли я підіймався, через мою силу.

Сила дає мені менше шансів, а після поразок люди стають сміливішими й упевненішими.

Це божевілля — ти отримуєш більше шансів, коли програєш; коли я був на вершині й нокаутував людей, я не отримував багато можливостей».