Денис Сєдашов

Чемпіон світу за версіями WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) відповів на запитання щодо потенційного бою з тимчасовим чемпіоном WBC Агітом Кабаєлом (27-0, 19 КО).

Усик не виключив ймовірності зустрічі з німецьким боксером, зазначивши, що Кабаєл може стати альтернативою іншим суперникам у його графіку. Слова наводить Daily Mail Boxing.

Можливо, буде бій з Кабаєлом. Можливо, ми замінимо – буде не Тайсон, а Кабаєл. Це план. Це мій план. Але я не знаю, який план у Бога. Я розумію фанатів Кабаєла: «Ти повинен битися. Ти мусиш битися». Послухайте, я ніколи не мушу. Я мушу жити своїм життям. Я багато разів чекав свого шансу. Будь ласка, працюйте. Можливо, це може статися, можливо, я проведу бій з Агітом. Зараз я не маю уявлення. Олександр Усик

Наступний бій українець проведе проти кікбоксера Ріко Верховена. Поєдинок запланований на 23 травня у Єгипті.

