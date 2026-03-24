Ітаума відповів, чи відбудеться його бій з Усиком
Британський нокаутер назвав Олександра старим боксером
близько 4 годин тому
Британський проспект суперважкого дивізіону Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) поділився думками про можливість поєдинку проти володаря титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).
Цитує Ітауму gq-magazine.co.uk.
Як думаєш, ти будеш битися з Усиком?
«Ні. Він старий, чувак. Йому 38 (насправді 39 – прим.) Я думаю, йому 38. Якби йому було близько 35, можливо. Але 38 – це два роки від 40, чувак. Чому б він прийняв цей бій?».
Ти б його переміг?
«Я думаю, що так».
Усик наступний бій проведе проти Ріко Верховена 23 травня в Гізі, Єгипет.
Раніше Ітаума виступив проти титульного статусу бою Усик – Верховен.
