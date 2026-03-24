Володимир Кириченко

Британський проспект суперважкого дивізіону Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) поділився думками про можливість поєдинку проти володаря титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Цитує Ітауму gq-magazine.co.uk.

Як думаєш, ти будеш битися з Усиком?

«Ні. Він старий, чувак. Йому 38 (насправді 39 – прим.) Я думаю, йому 38. Якби йому було близько 35, можливо. Але 38 – це два роки від 40, чувак. Чому б він прийняв цей бій?».

Ти б його переміг?

«Я думаю, що так».

Усик наступний бій проведе проти Ріко Верховена 23 травня в Гізі, Єгипет.

Раніше Ітаума виступив проти титульного статусу бою Усик – Верховен.