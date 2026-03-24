Наставник збірної Швеції – про матч відбору на ЧС-2026: «Знаю, як перемогти Україну»
Поттер вирішив заінтригувати
близько 2 годин тому
Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер висловив свою думку щодо матчу проти збірної України у рамках плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2026.
Цитує Поттера swedenherald.com.
«Я маю уявлення про те, як ми повинні грати і що нам потрібно зробити, щоб перемогти.
Я розглядаю цей матч як «50 на 50». Україна має стабільність і різноманітну атакувальну гру. Вони намагаються швидко повертати м’яч або глибоко оборонятися. Вони добре використовують простір за лінією оборони, ширину поля та навіси.
Також треба переконатися, що всі в порядку після матчів на вихідних, а потім підготуватися якнайкраще, щоб гравці могли вийти на поле і провести чудовий матч».
26 березня збірна Швеції зіграє у півфіналі плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти збірної України. Переможець цього протистояння вийде до фіналу плей-оф, де зустрінеться з переможцем пари Польща – Албанія.
Нагадаємо, Роман Яремчук приєднався до збірної України в Іспанії попри інформацію про травму.
