Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер висловив свою думку щодо матчу проти збірної України у рамках плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Цитує Поттера swedenherald.com.

«Я маю уявлення про те, як ми повинні грати і що нам потрібно зробити, щоб перемогти.

Я розглядаю цей матч як «50 на 50». Україна має стабільність і різноманітну атакувальну гру. Вони намагаються швидко повертати м’яч або глибоко оборонятися. Вони добре використовують простір за лінією оборони, ширину поля та навіси.

Також треба переконатися, що всі в порядку після матчів на вихідних, а потім підготуватися якнайкраще, щоб гравці могли вийти на поле і провести чудовий матч».