IBF позбавила Опетаю титулу у колишньому дивізіоні Усика
Міжнародна боксерська федерація не змінила свою позицію
близько 3 годин тому
Міжнародна боксерська федерація (IBF) позбавила австралійця Джея Опетаю (30-0, 23 KO) титулу у важкому дивізіоні.
Цитує Опетаю boxingscene.com.
«19 березня 2026 року Рада директорів IBF провела зустріч у форматі телеконференції, щоб розглянути статус титулу IBF у важкій вазі, який належить Джею Опетаї. Після завершення засідання Рада проголосувала за те, щоб зробити титул вакантним відповідно до Правила 5.H. Титул IBF у важкій вазі вакантний».
IBF відкликала санкціонування добровільного захисту титулу у важкій вазі між Опетаєю та Брендоном Глентоном.
За правилами організації, якщо чемпіон IBF бере участь в несанкціонованому поєдинку в межах своєї вагової категорії, титул оголошується вакантним незалежно від результату.
Нагадаємо, Опетая розбив Глентона і став першим чемпіоном Zuffa Boxing.
Поділитись