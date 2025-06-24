Володимир Кириченко

Абсолютний чемпіон у другому середньому дивізіоні мексиканець Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) може провести поєдинок у лютому 2026 року. Про це повідомив голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

«У нас буде другий бій Канело, якщо все піде добре, у лютому. Це буде один з двох варіантів: Шіраз або Юбенк».

13 вересня Канело проведе бій проти чемпіона WBA у першій середній вазі Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

Хамза Шіраз 12 липня проведе бій з американцем Едгаром Берлангою. Чемпіон IBO у середній вазі Кріс Юбенк-молодший у квітні переміг Конора Бенна одноголосним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що Юбенк-молодший может провести бій з Канело.