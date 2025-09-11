Мексиканський боксер другого середнього дивізіону Хайме Мунгія (45-2, 35 КО) поділився думками про поєдинок між абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) та чемпіоном WBA у першій середній Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО).

Цитує Мунгію worldboxingnews.com.

«Це дивовижний бій для боксу, два неймовірні чемпіони зустрінуться віч-на-віч. Звичайно, я буду там, щоб підтримати Канело.

Кроуфорд – чудовий боєць, дуже вправний і дуже розумний на рингу. Але Канело – це Канело. Він сильний, досвідчений і він довів свій найвищий рівень.

Це буде чудовий бій. Я вірю, що Канело піде з рингу з високо піднятими руками в день, настільки важливий для Мексики, а тепер і для всього світу».