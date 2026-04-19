Українська промоутерська компанія Spartabox подала протест до Всесвітньої боксерської організації (WBO) щодо результату бою Арама Фаніяна проти аргентинця Ігнасіо Іррібарена.

Українця дискваліфікували у 10-му раунді за удар по потилиці. Українська сторона впевнена, що аргентинець відверто симулював травму.

Засновник і керівник Spartabox Ігор Фаніян у коментарі Чемпіону розповів детальніше про апеляцію та очікуваний результат.

– Ваша компанія подала апеляцію на результат бою Фаніян – Іррібарен. Звідки така впевненість, що це симуляція?

– Ми в цьому переконані, адже провели всі медичні дослідження, ми провели спілкування з провідними боксерськими спеціалістами, зокрема з Національною лігою професійного боксу України, її президентом Михайлом Зав'яловим, віце-президентом Олегом Кудєровим, і всі з нами погоджуються, що це 100% була симуляція.

– Що відбувалося одразу після бою?

– Я відразу поїхав з аргентинцем до лікарні, навіть ні з ким із партнерів та друзів після бою не поспілкувався, хочу скористатись цією можливістю та вибачитись перед ними. Для мене було важливим бути з суперником під час усіх процедур і на власні очі побачити результат обстежень.

– Якого результату очікуєте від апеляції?

– Ми хочемо справедливості в цьому питанні. І справедливість для нас це визнання Арама чемпіоном. І зробити це на основі підрахунку оцінок станом на завершення 9 раундів. Якщо так не станеться, то аби бій був визнаний таким, що не відбувся, тобто, щоб присудили статус no contest.

– Як себе зараз почуває Арам?

– Почуває чемпіоном, він був прекрасно готовий, вони разом з тренером Володимиром Ходаковським провели чудовий табір, і він був налаштований лише на перемогу. Команда провела гарну роботу після відновлення після травми і на момент зупинки бою він перемагав та проводив класний бій. Переконаний, попереду ще багато крутих боїв від нього.

– Арам готовий до реваншу з аргентинцем якщо WBO його призначить?

– Так, він готовий провести реванш з аргентинцем але тепер аргентинець має приїхати до України на наших умовах. Проте думаю, він не захоче боксувати з Арамом. Після того, що Іррібарен зробив в бою 4 квітня, я не знаю, як взагалі можна боксувати далі. Особисто я себе б після такого не поважав як чоловіка.