Батько та тренер Девіна Хейні (33-0, 15 KO) Білл Хейні красиво відповів на критику Конора Бенна (24-1, 14 KO). Американця цитує vringe.com:

Якщо хтось ставить питання про хлопця на ім'я Конор Коли (в англійській мові «коли» – When – співзвучно з прізвищем Benn), я його так і називаю, бо коли він взагалі завоює пояс? Коли він зробить те, що зробив Девін, якщо ви збираєтеся ставити їх в одну пропозицію і говорити про них одночасно? Це Конор «Коли». Коли він зробить хоч щось у боксі на рівні Девіна Хейні? Ну бодай що-небудь, перш ніж починати розмовляти з нами.

Ми зібрали стадіон в Австралії на бій за звання абсолютного чемпіона (проти Джорджа Камбососа). Ми пройшли Ломаченка. А що він зробив?