«У цьому бою не було жодної розваги». Бенн знищив Хейні за поєдинок проти Нормана
Британця можна зрозуміти
близько 2 годин тому
Девін Хейні / Фото - Sky Sports
Британський боксер першого середнього дивізіону Конор Бенн (24-1, 14 KO) для DAZN прокоментував перемогу володаря титулу WBO в напівсередній вазі Девіна Хейні (33-0, 15 КО) над колишнім чемпіоном організації Браяном Норманом (28-1, 22 КО).
«На мою думку, це був не дуже вдалий виступ. [Хейні] виглядав так, ніби боявся власної тіні. Я думав, що він справді не хотів вступати в розмін. На мою думку, у цьому бою не було жодної розваги. А це індустрія розваг.
Він (Хейні – прим.) присипляє людей. І я маю на увазі не ринг».
Нагадаємо, на минулих вихідних Девін переміг Нормана одностайним рішенням суддів і став чемпіоном світу в трьох дивізіонах.
Поділитись