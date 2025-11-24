Британський боксер першого середнього дивізіону Конор Бенн (24-1, 14 KO) для DAZN прокоментував перемогу володаря титулу WBO в напівсередній вазі Девіна Хейні (33-0, 15 КО) над колишнім чемпіоном організації Браяном Норманом (28-1, 22 КО).

«На мою думку, це був не дуже вдалий виступ. [Хейні] виглядав так, ніби боявся власної тіні. Я думав, що він справді не хотів вступати в розмін. На мою думку, у цьому бою не було жодної розваги. А це індустрія розваг.

Він (Хейні – прим.) присипляє людей. І я маю на увазі не ринг».