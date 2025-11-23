Кроуфорд – про перемогу Хейні над Норманом: «Все це лайно, що ви говорили про Девіна…»
Теренс відреагував на звитягу співвітчизника
близько 4 годин тому
Фото: Sky Sports
Абсолютний чемпіон надсередньої ваги Теренс Кроуфорд (42-0, 31 KO) у своєму Twitter висловився про перемогу Девіна Хейні (33-0, 15 KO) над Браяном Норманом (28-1, 22 KO):
Все це лайно, що ви говорили про Девіна Хейні… А він вийшов у ринг і знову змусив хейтерів замовкнути.
Нагадаємо, також в рамках шоу Девід Бенавідес достроково виграв у Ентоні Ярда.
