Хейні – про перемогу над Норманом: «Багато людей сумнівалися в мені...»
Колишній абсолют підкорив черговий дивізіон
близько 8 годин тому
Хейні та Норман / Фото - Yahoo
Чемпіон WBO у напівсередньому дивізіоні американець Девін Хейні (33-0, 15 КО) для для SecondsОut прокоментував перемогу над своїм співвітчизником колишнім володарем титулу Браяном Норманом (28-1, 22 КО).
«Я хотів битися з найкращим, щоб самому стати найкращим у дивізіоні. Багато людей сумнівалися в мені і списували з рахунків, але я просто використовував це як паливо та мотивацію. Вони змусили мене повірити в те, наскільки він небезпечний. Тож я їм повірив.
Мій батько розробив чудовий план на бій і я його виконав. Це було видно на рингу».
Нагадаємо, на минулих вихідних Девін переміг Нормана одностайним рішенням суддів і став чемпіоном світу в трьох дивізіонах.
