Чемпіон WBO у напівсередньому дивізіоні американець Девін Хейні (33-0, 15 КО) для для SecondsОut прокоментував перемогу над своїм співвітчизником колишнім володарем титулу Браяном Норманом (28-1, 22 КО).

«Я хотів битися з найкращим, щоб самому стати найкращим у дивізіоні. Багато людей сумнівалися в мені і списували з рахунків, але я просто використовував це як паливо та мотивацію. Вони змусили мене повірити в те, наскільки він небезпечний. Тож я їм повірив.

Мій батько розробив чудовий план на бій і я його виконав. Це було видно на рингу».