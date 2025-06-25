Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО) оголосив про завершення тренерської співпраці з Маліком Скоттом, яка тривала з 2020 року. Слова наводить talkSPORT.

Ми залишаємося братами — і завжди ними будемо. Постійно спілкуємося, між нами немає жодних конфліктів. Просто іноді життя змінюється, і це якраз один із таких моментів. Деонтей Вайлдер

Вже 27 червня Вайлдер повернеться на ринг — його суперником стане американець Тайррелл Герндон.

Вайлдер відповів, чи зацікавлений побитися з Джошуа.