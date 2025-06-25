«Ми завжди будемо братами». Вайлдер завершив роботу з Маліком Скоттом
За словами спортсмена, між ними зберігаються теплі стосунки
23 хвилини тому
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО) оголосив про завершення тренерської співпраці з Маліком Скоттом, яка тривала з 2020 року. Слова наводить talkSPORT.
Ми залишаємося братами — і завжди ними будемо. Постійно спілкуємося, між нами немає жодних конфліктів. Просто іноді життя змінюється, і це якраз один із таких моментів.
Вже 27 червня Вайлдер повернеться на ринг — його суперником стане американець Тайррелл Герндон.
Вайлдер відповів, чи зацікавлений побитися з Джошуа.