Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 KO) висловився про потенційний поєдинок з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO). Слова американського панчера наводить fightnews.info:

Мене все ще частіше запитують про поєдинок з Ентоні Джошуа? Чорт забирай. Я тут, щоби перемагати. Надважка вага – маленька вагова категорія. Усі ми можемо побитися один з одним 6-7 разів, бо вона надто маленька. Я тут для того, щоб битися з ким завгодно, будь-де і коли завгодно. Я боєць. В мене психологія бійця. У мене психологія короля, тож я не уникаю боїв.

Поки він виступає в надважкій вазі, поки я виступаю в надважкій вазі, я готовий битися з ким завгодно, якою б не була ситуація. Давайте зробимо це.