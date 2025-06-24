Чісора підібрав оптимального суперника для Джошуа: «Забудьте про Вайлдера»
Дерек хоче побачити AJ у рингу з Ф’юрі
17 хвилин тому
Фото: Matchroom
Дерек Чісора (36-13, 23 KO) підібрав найкращого суперника для Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO). Слова британця наводить vringe.com:
Джошуа зараз відпочиває. Забудьте про Вайлдера, забудьте про всіх інших. Єдиний бій це циганський король. Дайте їм відпочити, правильно налаштуватися, нехай зрозуміють, що вони хочуть робити. Коли вони будуть готові, вони вийдуть і скажуть, що готові, і зробимо це.
Нагадаємо, що AJ хочуть організувати 2 поєдинки з Тайсоном Ф’юрі.