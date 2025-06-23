Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні американець Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО) в інтерв'ю BoxingScene прокоментував те, що вперше за тривалий час проведе поєдинок.

«Це просто повернення. Це не камбек. Камбек – це коли ти завершив кар'єру, а потім повернувся. Розумієш? Люди часто неправильно використовують це слово. Коли хтось залишає ринг на тривалий час і повертається, всі кажуть, що це камбек. Але це не так. Це просто повернення на ринг.

Ти залишаєш ринг і повертаєшся. У цьому бізнесі тобі потрібні паузи. Багато бійців, які почали займатися боксом у п'ять, шість, сім, вісім чи дев'ять років, вони вигорають у певний момент. Їм потрібно відійти, а потім повернутися.

Знаєш, деякі бійці взагалі ніколи не залишають спорт. Вони просто сидять там роками, і з часом це руйнує їхнє тіло, психіку, душу. А коли бокс для них закінчується і їм доводиться нарешті повісити рукавички на цвях – усе, вони розбиті. Вони не можуть нормально говорити, ледь бачать, ледве можуть працювати, ледь підтримують себе та родину. І це після всіх тих років, коли вони ризикували життям заради чужого видовища, а в підсумку залишаються ні з чим.

Вони навіть не можуть дозволити собі їжу чи якісь елементарні речі, у той час, як ті самі промоутери і менеджери, що заробляли на них, живуть шикарно – у них «Роллс-Ройси», маєтки, деякі мають приватні літаки».