Олег Гончар

В Наґої (Японія) відбулася зустріч абсолютного чемпіона світу у другій легшій вазі 32-річного японця Наої Іноуе (30-0, 27 КО) та 30-річного узбека Муроджона Ахмадалієва (14-1, 11 КО).

Один з лідерів рейтингу P4P, відомий як "Монстр", ставить на кін пояси WBA, WBC, IBF, WBO та The Ring.

На дуелі поглядів Ахмадалієв приїхав з подарунками: команда Іноуе за лічені хвилини була одягнена в національні узбецькі халати. Цей жест розрядив атмосферу перед боєм.

A special moment from Japan. @AkhmadalievMJ gifts @NaoyaInoue_410 & his team traditional outfits from his country ahead of their fight 🙏 pic.twitter.com/2YawXoNcSs — Top Rank Boxing (@trboxing) September 12, 2025

Узбек виграв три бої нокаутом після поразки від Марлона Тапалеса в 2023-му році.

Іноуе, непереможений з 90% нокаутами, останній раз бився у травні, зупинивши Рамона Карденаса в 8-му раунді.